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Cimbom Nzonzi’ye kavuştu

’ın anlaşma sağladığı Fransız oyuncu bugün önce sağlık kontrolünden geçecek. ’dan kiralanacak olan Nzonzi sağlam çıkarsa sözleşme imzalanacak.

Cimbom Nzonzi’ye kavuştu
Cimbom'un anlaşma sağladığı Fransız futbolcu Nzonzi dün akşam saatlerinde 'a geldi. Takımın yeni 6 numarası olacak olan Nzonzi'yi Sarı-Kırmızılı yöneticiler karşıladı. 'da başarılı bir performans sergileyen Kongo asıllı Fransız futbolcu bugün önce sağlık kontrolünden geçecek. Ardından sağlam çıkarsa kendisiyle kiralık sözleşmesi imzalanacak. Yıldız oyuncunun Denizlispor ile oynanacak maçı tribünden izleme ihtimali olduğu öğrenildi.

TEKNİĞİ MÜKEMMEL
1.96 boyundaki Nzonzi fiziksel gücünün yanı sıra müthiş tekniğiyle dikkat çeken bir yıldız. Hava toplarında geçit vermeyen Fransız futbolcu geriden top çıkarma konusunda da çok başarılı bir isim. 'in Nzonzi'nin gelmesiyle iyice rahatladığı öğrenildi.

DEVLER LİGİ TERCİH NEDENİ
Galatasaray'ın Roma'dan kiraladığı Nzonzi'nin Sarı-Kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'nde oynaması nedeniyle Cimbom'u tercih ettiği öğrenildi.

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