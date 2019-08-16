Cengiz Ünder 2023’e kadar Roma’da

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da milli futbolcu Cengiz Ünder'in sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı açıklandı. Sportif menajer Gianluca Petrachi, "Bu yenilemeyi çok güçlü şekilde istedik çünkü Cengiz'i saf bir yetenek olarak görüyoruz" ifadesini kullandı.
- Spor
- 16.08.2019
- Gazete
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