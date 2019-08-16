Futbolda hasret sona eriyor... Süper Lig'de Trabzonspor'un "Dozer" lakaplı efsane futbolcusu Cemil Usta'nın adının verildiği 2019- 2020 sezonu, 81 günlük aranın ardından yarın başlayacak.
26 Mayıs'ta şampiyon olan G.Saray Denizli'de perdeyi açacak.
HAKEM ABDÜLKADİR BİTİGEN
20.30'da Denizli Atatürk Stadı'ndaki maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek. İlk büyük maç, 3. haftada F.Bahçe ile Trabzonspor arasında Ülker Stadı'nda yapılacak.
SÜPER LİG'DE 3 DEĞİŞİKLİK
Süper Lig'de geçen sezon küme düşen Bursaspor, Akhisar ve Erzurumspor'un yerini bu sezon Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği ve Gazişehir Gaziantep yer aldı.
17 MAYIS'TA SONA ERECEK
Süper Lig'de 2019-2020 sezonu bugün başlayıp, 29 Aralık'ta yapılacak 17. hafta maçlarıyla devre arası tatiline girecek. İkinci yarı 17 Ocak'ta başlayıp 17 Mayıs'ta sona erecek.
SÜPER LİG'DE 1. HAFTA PROGRAMI
BUGÜN: 20.30 Y.Denizli-G.Saray,
YARIN: 19.15 G.Birliği-Ç.Rize, 21.45 DG Sivas-Beşiktaş ,21.45 M.Kayseri-Alanya
PAZAR: 19.15 Konya- A.Gücü, 19.15 Göztepe- Antalya, 21.45 Kasımpaşa- Trabzon, 21.45 Y.Malatya-Başakşehir
PAZARTESi 20.00 F.Bahçe-Gazişehir
26 Mayıs'ta şampiyon olan G.Saray Denizli'de perdeyi açacak.
HAKEM ABDÜLKADİR BİTİGEN
20.30'da Denizli Atatürk Stadı'ndaki maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek. İlk büyük maç, 3. haftada F.Bahçe ile Trabzonspor arasında Ülker Stadı'nda yapılacak.
SÜPER LİG'DE 3 DEĞİŞİKLİK
Süper Lig'de geçen sezon küme düşen Bursaspor, Akhisar ve Erzurumspor'un yerini bu sezon Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği ve Gazişehir Gaziantep yer aldı.
17 MAYIS'TA SONA ERECEK
Süper Lig'de 2019-2020 sezonu bugün başlayıp, 29 Aralık'ta yapılacak 17. hafta maçlarıyla devre arası tatiline girecek. İkinci yarı 17 Ocak'ta başlayıp 17 Mayıs'ta sona erecek.
SÜPER LİG'DE 1. HAFTA PROGRAMI
BUGÜN: 20.30 Y.Denizli-G.Saray,
YARIN: 19.15 G.Birliği-Ç.Rize, 21.45 DG Sivas-Beşiktaş ,21.45 M.Kayseri-Alanya
PAZAR: 19.15 Konya- A.Gücü, 19.15 Göztepe- Antalya, 21.45 Kasımpaşa- Trabzon, 21.45 Y.Malatya-Başakşehir
PAZARTESi 20.00 F.Bahçe-Gazişehir
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