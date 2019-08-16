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2019-2020 bu akşam - maçıyla başlıyor

bugün başlayacak. 2020’de bitecek. Kadrolarını yıldızlarla takviye eden takımların yarışı nefesleri kesecek... Son şampiyon bu akşam 20.30’da yeni kadrosuyla deplasmanında sahne alıyor​​.

Ve... Perde açılıyor
Futbolda hasret sona eriyor... Süper Lig'de Trabzonspor'un "Dozer" lakaplı efsane futbolcusu Cemil Usta'nın adının verildiği 2019- 2020 sezonu, 81 günlük aranın ardından yarın başlayacak.



26 Mayıs'ta şampiyon olan G.Saray Denizli'de perdeyi açacak.

​HAKEM ABDÜLKADİR BİTİGEN
20.30'da Atatürk Stadı'ndaki maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek. İlk büyük maç, 3. haftada F.Bahçe ile Trabzonspor arasında Ülker Stadı'nda yapılacak.




'DE 3 DEĞİŞİKLİK
Süper Lig'de geçen sezon küme düşen Bursaspor, Akhisar ve Erzurumspor'un yerini bu sezon Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği ve Gazişehir Gaziantep yer aldı.


​17 MAYIS'TA SONA ERECEK
Süper Lig'de 2019-2020 sezonu bugün başlayıp, 29 Aralık'ta yapılacak 17. hafta maçlarıyla devre arası tatiline girecek. İkinci yarı 17 Ocak'ta başlayıp 17 Mayıs'ta sona erecek.




SÜPER LİG'DE 1. HAFTA PROGRAMI

BUGÜN: 20.30 Y.Denizli-G.Saray,

YARIN: 19.15 G.Birliği-Ç.Rize, 21.45 DG Sivas-Beşiktaş ,21.45 M.Kayseri-Alanya

PAZAR: 19.15 Konya- A.Gücü, 19.15 Göztepe- Antalya, 21.45 Kasımpaşa- Trabzon, 21.45 Y.Malatya-Başakşehir

PAZARTESi 20.00 F.Bahçe-Gazişehir


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