UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Yeni Malatyaspor, Partizan karşısında tur arıyor. İlk maçta 3-1'lik dezavantaja sahip olan temsilcimiz kendi evinde avantajı eline geçirmek istiyor.

Yeni Malatya Stadyumu'nda 20.00'de başlayan karşılaşmayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetiyor. Kavanagh'ın yardımcıları Daniel Cook ve Neil Davies. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor. Karşılaşmayı TAKVİM.COM.TR'den de canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

YENİ MALATYASPOR - PARTİZAN CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

YENİ MALATYASPOR: Farnolle; Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Chaaleli, Murat Yıldırım, Gökhan Töre, Guilherme, Bifouma, Jahovic



PARTİZAN: Stojkovic, Miletic, Ostojic, Pavlovic, Urosevic, Zdjelar, Scekic, Asano, Zoran Tosic, Soumah, Sadiq