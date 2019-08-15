Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 15.08.2019 19:30
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 20:01

- | Canlı anlatım

3. ön eleme turu rövanş maçında , ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı TAKVİM.COM.TR'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

Yeni Malatyaspor - Partizan | CANLI

3. ön eleme turunda , karşısında tur arıyor. İlk maçta 3-1'lik dezavantaja sahip olan temsilcimiz kendi evinde avantajı eline geçirmek istiyor.

Yeni Malatya Stadyumu'nda 20.00'de başlayan karşılaşmayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetiyor. Kavanagh'ın yardımcıları Daniel Cook ve Neil Davies. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor. Karşılaşmayı TAKVİM.COM.TR'den de canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

YENİ MALATYASPOR - PARTİZAN CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

YENİ MALATYASPOR: Farnolle; Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Chaaleli, Murat Yıldırım, Gökhan Töre, Guilherme, Bifouma, Jahovic

PARTİZAN: Stojkovic, Miletic, Ostojic, Pavlovic, Urosevic, Zdjelar, Scekic, Asano, Zoran Tosic, Soumah, Sadiq

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriYeni Malatyaspor - Partizan | Canlı anlatım
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri