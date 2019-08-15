UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Yeni Malatyaspor, Partizan'ı 1-0 mağlup etse de ilk maçı 3-1 kazanan Partizan tur atlamayı başardı.
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UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Yeni Malatyaspor, Partizan'ı 1-0 mağlup etse de ilk maçı 3-1 kazanan Partizan tur atlamayı başardı.
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