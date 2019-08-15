BU akşam Sparta Prag önünde çok önemli bir sınav verecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli hoca, "Belki rakibimizin bizi tanımadığı kadar onları tanıyoruz. Çok daha iyisini yapabiliriz ve yapacağız. Biletlerin tamamının tükendiğini öğrendim, çok mutluyum. Taraftarımızın desteği önemli" açıklamasını yaptı.