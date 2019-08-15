UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Trabzonspor, Çekya ekibi Sparta Prag'ı konuk ediyor. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.
20.30'da başlayacak ve Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Danimarka Futbol Federasyonu hakemlerinden Jakob Kehlet yönetecek. Kehlet'in yardımcıları Lars Hummelgaard ve Heine Sorensen. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Turun Çekya'da oynana ilk maçı 2-2'lik beraberlikle sona ermişti.
Trabzonspor - Sparta Prag ilk 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan; Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak; Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth..
Sparta Prag: Nita; Sacek, Radakovic, Costa, Hanousek; Krejci; Hlozek, Hasek, Kanga, Plavsic; Tetteh..
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