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  • 15.08.2019 19:11
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 19:11

- | İlk 11'ler belli oldu

3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz , Çekya ekibi 'ı konuk ediyor. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!

3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz , Çekya ekibi 'ı konuk ediyor. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

20.30'da başlayacak ve Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Danimarka Futbol Federasyonu hakemlerinden Jakob Kehlet yönetecek. Kehlet'in yardımcıları Lars Hummelgaard ve Heine Sorensen. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Turun Çekya'da oynana ilk maçı 2-2'lik beraberlikle sona ermişti.

Trabzonspor - Sparta Prag ilk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan; Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak; Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth..

Sparta Prag: Nita; Sacek, Radakovic, Costa, Hanousek; Krejci; Hlozek, Hasek, Kanga, Plavsic; Tetteh..

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