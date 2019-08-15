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  • Son Güncelleme: 15.08.2019 20:27

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3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz , Çekya ekibi 'ı konuk ediyor. Karşılaşmayı TAKVİM.COM.TR'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

Trabzonspor - Sparta Prag | CANLI

3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz , Çekya ekibi 'ı konuk ediyor. Turun Çekya'da oynana ilk maçı 2-2'lik beraberlikle sona ermişti.

20.30'da Medical Park Stadyumu'nda başlayan karşılaşmayı Danimarka Futbol Federasyonu hakemlerinden Jakob Kehlet yönetiyor. Kehlet'in yardımcıları Lars Hummelgaard ve Heine Sorensen. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmayı TAKVİM.COM.TR'den de canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

Trabzonspor - Sparta Prag canlı anlatım

Trabzonspor - Sparta Prag ilk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan; Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak; Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

Sparta Prag: Nita; Sacek, Radakovic, Costa, Hanousek; Krejci; Hlozek, Hasek, Kanga, Plavsic; Tetteh

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