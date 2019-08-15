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’un sultanı | 'yi penaltılarla deviren Liverpool 'nın sahibi oldu

Vodafone Park’taki finali nefes kesti. Normal süresi 1-1, uzatma bölümleri 2-2 sona erdi. penaltılarda 5’te 5 yaptı. Son penaltıda Abraham topu kaleci Adrian’a nişanlayınca Liverpool 2005’den sonra bir kez daha ’dan mutlu ayrıldı.

İstanbul’un sultanı Liverpool
UEFA finalinde 'yi penaltılarla deviren Liverpool kupanın sahibi oldu. 6'da Salah'ın ortasında Matip'in kafa vuruşunda top, kaleci Kepa'da kaldı. 22'de Chelsea, gole yaklaştı. Pedro'nun kale sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta top üst direkten geri döndü.

FİNALİN AÇILIŞINI PEDRO YAPTI
36'DA Chelsea golü buldu. Pulisic'in ara pasıyla ceza sahasına hareketlenen Giroud, yerden yaptığı vuruşla topu kaleci Adrian'ın solundan ağlara gönderdi: 0-1. İlk yarı bu sonuçla bitti.

LIVERPOOL 2. YARIYA GOLLE BAŞLADI
LIVERPOLL 2. yarıya golle başladı. 48'de Firmino'nun pasında Mane golü bulan isim oldu: 1-1. 74'de yine gole yaklaştı. Önce Salah sonra Van Dijk Kepa'yı geçemedi. Normal süre 1-1 bitti.

LIVERPOOL PENALTILARLA ALDI...
95'TE Mane Liverpool'u öne geçirdi: 2-1. 102'de Chelsea Jorginho'nun penaltısı ile eşitlik sağlandı: 2-2. Maç 2-2 bitti. Penaltı atışlarında hata yapmayan Liverpool kupanın sahibi oldu: 7-6.



FRAPPART TARİHE GEÇTİ
İLK kez 'nın erkekler kategorisindeki üst düzey bir maçında kadın hakem düdük çaldı. Fransız hakem Stephanie Frappart tarihe geçti.

215 ÜLKEDE CANLI YAYINLANDI
VODAFONE Park'ta oynanan Süper Kupa finali 215 ülkede canlı yayınlandı. Yaklaşık 500 milyon futbolsever süper finali izledi.



MÜTHİŞ FİNALDE SARBİ VAKASI
CHELSEA'LI Jorginho'nun ismi formasının arkasında Jorghino olarak yazılıydı. Bu durum yıllar önce Sabri Sarıoğlu'nun başına gelen 'Sarbi vakası' akıllara getirdi.

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