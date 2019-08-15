İstanbul’un sultanı Liverpool

UEFA Süper Kupa finalinde Chelsea'yi penaltılarla deviren Liverpool kupanın sahibi oldu. 6'da Salah'ın ortasında Matip'in kafa vuruşunda top, kaleci Kepa'da kaldı. 22'de Chelsea, gole yaklaştı. Pedro'nun kale sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta top üst direkten geri döndü.
FİNALİN AÇILIŞINI PEDRO YAPTI
36'DA Chelsea golü buldu. Pulisic'in ara pasıyla ceza sahasına hareketlenen Giroud, yerden yaptığı vuruşla topu kaleci Adrian'ın solundan ağlara gönderdi: 0-1. İlk yarı bu sonuçla bitti.
LIVERPOOL 2. YARIYA GOLLE BAŞLADI
LIVERPOLL 2. yarıya golle başladı. 48'de Firmino'nun pasında Mane golü bulan isim oldu: 1-1. 74'de Liverpool yine gole yaklaştı. Önce Salah sonra Van Dijk Kepa'yı geçemedi. Normal süre 1-1 bitti.
LIVERPOOL PENALTILARLA ALDI...
95'TE Mane Liverpool'u öne geçirdi: 2-1. 102'de Chelsea Jorginho'nun penaltısı ile eşitlik sağlandı: 2-2. Maç 2-2 bitti. Penaltı atışlarında hata yapmayan Liverpool kupanın sahibi oldu: 7-6.
FRAPPART TARİHE GEÇTİ
İLK kez UEFA'nın erkekler kategorisindeki üst düzey bir maçında kadın hakem düdük çaldı. Fransız hakem Stephanie Frappart tarihe geçti.
215 ÜLKEDE CANLI YAYINLANDI
VODAFONE Park'ta oynanan Süper Kupa finali 215 ülkede canlı yayınlandı. Yaklaşık 500 milyon futbolsever süper finali izledi.
MÜTHİŞ FİNALDE SARBİ VAKASI
CHELSEA'LI Jorginho'nun ismi formasının arkasında Jorghino olarak yazılıydı. Bu durum yıllar önce Sabri Sarıoğlu'nun başına gelen 'Sarbi vakası'nı akıllara getirdi.
FİNALİN AÇILIŞINI PEDRO YAPTI
36'DA Chelsea golü buldu. Pulisic'in ara pasıyla ceza sahasına hareketlenen Giroud, yerden yaptığı vuruşla topu kaleci Adrian'ın solundan ağlara gönderdi: 0-1. İlk yarı bu sonuçla bitti.
LIVERPOOL 2. YARIYA GOLLE BAŞLADI
LIVERPOLL 2. yarıya golle başladı. 48'de Firmino'nun pasında Mane golü bulan isim oldu: 1-1. 74'de Liverpool yine gole yaklaştı. Önce Salah sonra Van Dijk Kepa'yı geçemedi. Normal süre 1-1 bitti.
LIVERPOOL PENALTILARLA ALDI...
95'TE Mane Liverpool'u öne geçirdi: 2-1. 102'de Chelsea Jorginho'nun penaltısı ile eşitlik sağlandı: 2-2. Maç 2-2 bitti. Penaltı atışlarında hata yapmayan Liverpool kupanın sahibi oldu: 7-6.
FRAPPART TARİHE GEÇTİ
İLK kez UEFA'nın erkekler kategorisindeki üst düzey bir maçında kadın hakem düdük çaldı. Fransız hakem Stephanie Frappart tarihe geçti.
215 ÜLKEDE CANLI YAYINLANDI
VODAFONE Park'ta oynanan Süper Kupa finali 215 ülkede canlı yayınlandı. Yaklaşık 500 milyon futbolsever süper finali izledi.
MÜTHİŞ FİNALDE SARBİ VAKASI
CHELSEA'LI Jorginho'nun ismi formasının arkasında Jorghino olarak yazılıydı. Bu durum yıllar önce Sabri Sarıoğlu'nun başına gelen 'Sarbi vakası'nı akıllara getirdi.
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