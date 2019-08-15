Deli Mi Ne? Liverpol Chelsea maçında sahaya girdi! Liverpool ile Chelsea arasında oynanan maçın 14. dakikasında sahaya atlayan taraftarın Deli Mi Ne? YouTube kanalının sahibi Ali Abdüsselam Yılmaz sahaya girdi. O anların görüntülerinde görünen ünlü isimin hayranları araştırma yapmaya başladı. İşte Deli Mi Ne? Liverpol Chelsea maçında sahaya girdi! Ali Abdüsselam Yılmaz kimdir? Merak edilen detaylar haberimizde... Dev maçın 14. dakikasında sahaya giren taraftarın Deli Mi Ne? YouTube kanalının sahibi Ali Abdüsselam Yılmaz olduğu anlaşıldı. Yılmaz daha önce Show TV'den kazandığı rekor tazminat ile gündeme gelmişti.