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  • 15.08.2019 14:17
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 14:17

Youtuber kimdir, kaç yaşında nereli?

Liverpool ile Chelsea arasındaki dev mücadelenin 14. dakikasında sahaya taraftar girdi. Taraftarın saha dışına çıkarılmasının ardından mücadele kaldığı yerden devam etti. Sahaya giren taraftarın ise kimliği ortaya çıktı. Ne? Liverpol Chelsea maçında sahaya girdi! O anların görüntülerinde görünen ünlü isimin hayranları araştırma yapmaya başladı. Youtube fenomeni olarak sosyal medyada sıkı bir takipçi sayısına sahip olan 'nün gerçek ismi ve soyadı 'dır. Tam net olmamakla birlikte bazı kaynaklardan erişilen bilgiye göre aslen Adana'lıdır.

Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz kimdir, kaç yaşında nereli?

Deli Mi Ne? Liverpol Chelsea maçında sahaya girdi! Liverpool ile Chelsea arasında oynanan maçın 14. dakikasında sahaya atlayan taraftarın Deli Mi Ne? YouTube kanalının sahibi Ali Abdüsselam Yılmaz sahaya girdi. O anların görüntülerinde görünen ünlü isimin hayranları araştırma yapmaya başladı. İşte Deli Mi Ne? Liverpol Chelsea maçında sahaya girdi! Ali Abdüsselam Yılmaz kimdir? Merak edilen detaylar haberimizde... Dev maçın 14. dakikasında sahaya giren taraftarın Deli Mi Ne? YouTube kanalının sahibi Ali Abdüsselam Yılmaz olduğu anlaşıldı. Yılmaz daha önce Show TV'den kazandığı rekor tazminat ile gündeme gelmişti.

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