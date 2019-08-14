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  • 14.08.2019 21:55
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 22:00

maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Maç şifreli mi, şifresiz mi?

maçı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. İki İngiliz takımı için mücadele verecek. Şimdi futbolseverler heyecanla UEFA Süper Kupa yayınlanıyor sorusuna yanıt arıyor. Peki, Liverpool Chelsea maçı hangi kanalda şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte Liverpool Chelsea karşılaşmasına dair bilgiler... hangi kanalda

Liverpool Chelsea maçı hangi kanalda yayınlanıyor?

UEFA Süper Kupa Liverpool Chelsea maçı hangi kanalda yayınlanacak? Milyonlarca futbolsever heyecanla bu soruya yanıt arıyor. Futbolsever büyük karşılaşma öncesi maç hakkında detayları arama motorlarında araştırıyor. Peki, Liverpool Chelsea maçı şifreli mi, şifresiz mi? İşte maça dair detaylar...

LIVERPOOL CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Liverpool Chelsea maçı bugün saat 22.00'de başlayacak. Maçı Fransız hakem Stephanie Frappart yönetecek.

LİVERPOOL CHELSEA MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma Bein Sports Haber'den şifresiz olarak yayınlanacak.

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