Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, güpegündüz saldırıya uğradı. Arkadaşı Kolasinac sayesinde canını kurtardı. İngilizler nedense saldırganları bulamadı!
Bunu gören yıldız futbolcu, Türkiye'deki yakınlarını aradı. İki kangal köpeği getirtip Londra'daki evinin kapısına bağladı. İngilizler'i şoka uğrattı.
Bunu gören yıldız futbolcu, Türkiye'deki yakınlarını aradı. İki kangal köpeği getirtip Londra'daki evinin kapısına bağladı. İngilizler'i şoka uğrattı.
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