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evini kangal köpekleriyle koruyor

saldırganları yakalayamadı. de iki kangal köpeği ile evinin güvenliğini sağladı. Ünlü istihbarat servisi MI6'ya gol attı. İngilizler'i şoka uğrattı.

Kan'gol'

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