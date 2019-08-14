UEFA Süper Kupa mücadelesinde Liverpool ve Chelsea karşı karşıya geliyor. Dünya üzerinden milyonlarca akişi tarafından takip edilen karşılaşma İstanbul'da Vodafone Park'ta 22:00'de başladı.

LIVERPOOL - CHELSEA CANLI ANLATIM

Karşılaşma Bein Sports Haber'den şifresiz olarak yayınlanıyor. Liverpool Chelsea maçını canlı anlatım olarak takvim.com.tr'den de takip edebilirsiniz.

Liverpool Chelsea ilk 11'ler

LIVERPOOL: Adrian, Gomez, Matip, Robertson, Fabinho, Henderson, Milner, Oxlade-Chamberlain, Salah, Mane.

CHELSEA: Kepa, Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson, Jorginho, Kante, Kovacic, Pedro, Giroud, Pulisic..