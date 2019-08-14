Bein Sports Haber, bir süredir şifresiz yayınları ile özellikler sporseverler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bununla beraber spor keyfini yaşamak isteyen vatandaşlar Bein Sports Haber'in frekans bilgilerini merak ediyor. Bein Sports Haber Digitürk 83. Kablo TV'de ise 223. kanaldan takip edilebiliyor. Peki, Bein Sports Haber'in yayın akışında bugün neler var? Bein Sports Haber frekansı ayarı nasıl yapılır? Ocak 2014 tarihinde kurulmuş olan beIN MEDIA GROUP LLC, küresel spor ağı beIN SPORTS'un resmi sahibidir. beIN Sports dünya genelinde faaliyet gösteren 38 kanalı ile Ortadoğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya Pasifik bölgelerindeki 36 ülkede yayın yapıyor. beIN spor kanalını kuran beIN Media Group, yeni eğlence kanalları ile dijital mecralarda yer alarak sporun yanı sıra eğlence alanında da boy gösteriyor.