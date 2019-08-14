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Aboubakar için yeni bir teklif daha!

Siyah-Beyazlılar, Kamerunlu yıldız golcü için Portekiz ekibine yeni teklif sunacak. Siyah-Beyazlı Yönetimin önümüzdeki günlerde Porto'nun kapısını çalacağı ve yeni teklifi ileteceği öğrenildi.

Aboubakar için yeni bir teklif daha!
Beşiktaş'ta adı forvet adayları arasında geçen Vincent Aboubakar için yeni bir teklif daha yapılacak. Siyah-Beyazlı Yönetimin önümüzdeki günlerde Porto'nun kapısını çalacağı ve yeni teklifi ileteceği öğrenildi. Öte yandan Kartal, forvet transferinde Aboubakar'ın yanı sıra Sassuolo'nun tecrübeli golcüsü Khouma Babacar'ı da listesine dahil etti.

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