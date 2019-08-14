12 Dev Adam Ürdün’ü 34 sayı farkla devirdi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi) Çin'in ev sahipliğinde düzenlenecek olan FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıklarına devam eden A Milli Takımımız dün akşam Sinan Erdem'de konuk ettiği Ürdün karşısında 106-72'lik skorla kazandı. Ay-Yıldızlılar'da en skorer oyuncu 15 sayı üreten Furkan Yılmaz oldu.

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenecek olan FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıklarına devam eden A Milli Takımımız dün akşam Sinan Erdem'de konuk ettiği Ürdün karşısında 106-72'lik skorla kazandı. Ay-Yıldızlılar'da en skorer oyuncu 15 sayı üreten Furkan Yılmaz oldu.



AKHİSAR G.SARAY'DAN ÇEKDAR ORHAN'I KAPTI

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, Galatasaray'dan Çekdar Orhan'ı transfer etti. Çekdar Orhan ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Futbola Almanya'da başladıktan sonra Antalyaspor altyapısında forma giyen Orhan, Galatasaray'da profesyonel sözleşme imzaladı. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, 21 Yaş Altı Ligi'nde 49 maçta 22 gole imza attı.



MANCHESTER CİTY'YE FIFA'DAN PARA CEZASI

FIFA, 18 yaşından küçük yabancı oyuncuların transferinde ve kayıt işlemlerinde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle İngiltere temsilcisi Manchester City'ye para cezası verdi. City'nin hatalı olduğunu kabul etmesinin göz önüne alındığının vurgulandığı açıklamada, İngiliz kulübüne 370 bin İsviçre frangı (2 milyon 109 bin lira) para cezası verildiği kaydedildi.