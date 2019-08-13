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Viking yuvaya dönüyor! 'i etmek için operasyona başladı

yenilgisi sonrası girişimlere hız veren , ’i de alarak savunmadaki büyük sıkıntıya son vermeyi hedefliyor. Fenerbahçe'de hedef, Kjaer'i bedelsiz olarak kiralamak... Başkan 'un sportif direktör Monchi ile bir araya geleceği ve bu konuda ikna etmeye çalışacağı ifade ediliyor.

Kjaer’i Koç bitirecek
Lig öncesi oynadığı hazırlık maçlarında iyi bir görüntü vermeyen Fenerbahçe'de çalışmaları hız kazanmış durumda... Özellikle savunma bölgesine takviye yapmak için kolları sıvayan Sarı- Lacivertliler, Zanka'nın ardından 2. Danimarkalı'yı da bitirmek istiyor.

UZUN SÜREDİR GÜNDEMDE
Başkan Ali Koç'un uzun süredir gündemde yer alan Simon Kjaer konusunda bizzat devreye girdiği öğrenildi. Başkan Koç hem tecrübeli yıldız hem de Sevilla ile görüşecek.



MONCHİ İLE GÖRÜŞÜLECEK
F.Bahçe'de hedef, Kjaer'i bedelsiz olarak kiralamak... Başkan Ali Koç'un sportif direktör Monchi ile bir araya geleceği ve bu konuda ikna etmeye çalışacağı ifade ediliyor.



3 MİLYON EURO VERİLECEK
Ayrıca Sevilla'da aldığı 4 milyon Euro maaşı Fenerbahçe'den isteyen Kjaer'den de indirim talep edilecek. Yönetim yıllık 3 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.

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