Victor Moses: İyi başlayacağız

Hazırlık maçlarında iyi görüntü vermeyen Victor Moses, taraftarlara mesaj gönderdi. Tecrübeli oyuncu, 'Kabul etmek gerekir ki sezon öncesi oynadığımız maçlarda iyi değildik. Ancak biz Fenerbahçe'yiz. Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapacağız. Taraftarlarımız rahat olsun" ifadelerini kullandı.
- Spor
- 13.08.2019
- Gazete
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