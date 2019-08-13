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: İyi başlayacağız

’nin Nijeryalı yıldız futbolcusu ’e iyi bir başlangıç yapacaklarını söyledi...

Victor Moses: İyi başlayacağız
Hazırlık maçlarında iyi görüntü vermeyen Victor Moses, taraftarlara mesaj gönderdi. Tecrübeli oyuncu, 'Kabul etmek gerekir ki sezon öncesi oynadığımız maçlarda iyi değildik. Ancak biz 'yiz. 'e iyi bir başlangıç yapacağız. Taraftarlarımız rahat olsun" ifadelerini kullandı.

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