Lig öncesi son hazırlık maçında Fiorentina'ya 4-1 yenilen Galatasaray'da ortaya konan kötü performans büyük bir endişe yarattı.
SERT UYARILAR YAPTI
Sarı-Kırmızılılar'ın özellikle savunmada yaptığı büyük hatalar dikkatleri çekti. Başta Marcao olmak üzere, Luyindama, Nagatomo, Linnes ve Mariano'nun büyük bir formuzsuz yaşaması teknik heyetin başını ağrıtıyor. Ayrıca Fernando'nun gidişi sonrası ön libero pozisyonundaki boşluk da dikkatleri çekiyor. Fatih Terim'in maç sonrası futbolcularına sert uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Dünü izinli geçiren Galatasaray, Denizlispor maçı hazırlıklarına bugün başlayacak.
- Spor
- 13.08.2019
- Gazete
Kırmızı alarm
Hazırlık maçları ve Akhisar önünde savunmada yapılan büyük hatalar endişe yarattı. Özellikle Marcao’nun formsuzluğu baş ağrıtıyor.
Lig öncesi son hazırlık maçında Fiorentina'ya 4-1 yenilen Galatasaray'da ortaya konan kötü performans büyük bir endişe yarattı.
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