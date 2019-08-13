Bugünkü
Takvim

Kırmızı alarm

Hazırlık maçları ve Akhisar önünde savunmada yapılan büyük hatalar endişe yarattı. Özellikle Marcao’nun formsuzluğu baş ağrıtıyor.

Kırmızı alarm

Lig öncesi son hazırlık maçında Fiorentina'ya 4-1 yenilen Galatasaray'da ortaya konan kötü performans büyük bir endişe yarattı.

SERT UYARILAR YAPTI
Sarı-Kırmızılılar'ın özellikle savunmada yaptığı büyük hatalar dikkatleri çekti. Başta Marcao olmak üzere, Luyindama, Nagatomo, Linnes ve Mariano'nun büyük bir formuzsuz yaşaması teknik heyetin başını ağrıtıyor. Ayrıca Fernando'nun gidişi sonrası ön libero pozisyonundaki boşluk da dikkatleri çekiyor. Fatih Terim'in maç sonrası futbolcularına sert uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Dünü izinli geçiren Galatasaray, Denizlispor maçı hazırlıklarına bugün başlayacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriKırmızı alarm
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri