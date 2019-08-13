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Kiralık değil satacağız!

Kiralık değil satacağız!
F.Bahçe, Solven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ı elden çıkarmak için büyük gayret gösteriyor. Genç yıldıza son olarak İtalyan Ligi takımlarından Brescia talip oldu. Ancak İtalyanlar Zajc'ı kiralamak istiyor... Sarı-Lacivertli Yönetim oyuncuyu kiralık değil de bonservisiyle göndermek istiyor.

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