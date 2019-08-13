Herkes "Falcao ne zaman gelecek?" diye soruyor... G.Saraylılar'ın Kolombiyalı yıldıza kavuşma tarihini TAKVİM açıklıyor.
MONACO İLE ANLAŞMA TAMAM
Monaco ile yapılan pazarlıklar sonrası anlaşmayı sağlayan menajer Ahmet Bulut, Kolombiyalı yıldızın iki reklam anlaşması ve imaj haklarıyla ilgili yaşanan sorunları da bugün çözecek.
SEYAHAT HAZIRLIĞI BAŞLIYOR
Ailesini görmek için çocuklarıyla beraber ABD'nin Florida eyaletine giden Falcao'nun eşi Lorelei Taron da bugün Monaco'ya dönecek. İstanbul için seyahat hazırlıkları başlayacak.
YENİ FORVET 40 MİLYON EURO!
Sevilla'dan Ben Yedder'i 40 milyon Euro'ya alan Sevilla, Falcao'nun gidişi için onayı verecek. Ön protokolün yapılması sonrası Falcao perşembe İstanbul'a gelecek.
LORELEİ TARON'DEN AİLESİNE VEDA
Anne ve babasını görmek için ABD'ye giden Falcao'nun eşi Lorelei Taron veda mesajı yayınladı. Taron, "Sizleri çok seviyorum ve çok özleyeceğim" ifadesini kullandı.
MONACO İLE ANLAŞMA TAMAM
Monaco ile yapılan pazarlıklar sonrası anlaşmayı sağlayan menajer Ahmet Bulut, Kolombiyalı yıldızın iki reklam anlaşması ve imaj haklarıyla ilgili yaşanan sorunları da bugün çözecek.
SEYAHAT HAZIRLIĞI BAŞLIYOR
Ailesini görmek için çocuklarıyla beraber ABD'nin Florida eyaletine giden Falcao'nun eşi Lorelei Taron da bugün Monaco'ya dönecek. İstanbul için seyahat hazırlıkları başlayacak.
YENİ FORVET 40 MİLYON EURO!
Sevilla'dan Ben Yedder'i 40 milyon Euro'ya alan Sevilla, Falcao'nun gidişi için onayı verecek. Ön protokolün yapılması sonrası Falcao perşembe İstanbul'a gelecek.
LORELEİ TARON'DEN AİLESİNE VEDA
Anne ve babasını görmek için ABD'ye giden Falcao'nun eşi Lorelei Taron veda mesajı yayınladı. Taron, "Sizleri çok seviyorum ve çok özleyeceğim" ifadesini kullandı.
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