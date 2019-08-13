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'ın Falcao'ya kavuşma tarihi belli oldu! Büyük gün Perşembe...

Halen ’da bulunan menajer , Kolombiyalı yıldızın iki reklam anlaşmasının iptali ve imaj haklarıyla ilgili yaşanan ufak pürüzleri bugün çözecek. Ailesini görmek için 'ye giden Falcao'nun eşi de bugün 'ya dönecek. Ben Yedder'i alan Monaco'nun onayının ardından 'Kral' perşembe imzaya gelecek.

Büyük gün perşembe
Herkes "Falcao ne zaman gelecek?" diye soruyor... G.Saraylılar'ın Kolombiyalı yıldıza kavuşma tarihini TAKVİM açıklıyor.



​MONACO İLE ANLAŞMA TAMAM
Monaco ile yapılan pazarlıklar sonrası anlaşmayı sağlayan menajer Ahmet Bulut, Kolombiyalı yıldızın iki reklam anlaşması ve imaj haklarıyla ilgili yaşanan sorunları da bugün çözecek.



​SEYAHAT HAZIRLIĞI BAŞLIYOR
Ailesini görmek için çocuklarıyla beraber ABD'nin Florida eyaletine giden Falcao'nun eşi Lorelei Taron da bugün 'ya dönecek. İstanbul için seyahat hazırlıkları başlayacak.

​YENİ FORVET 40 MİLYON EURO!
Sevilla'dan Ben Yedder'i 40 milyon Euro'ya alan Sevilla, Falcao'nun gidişi için onayı verecek. Ön protokolün yapılması sonrası Falcao perşembe 'a gelecek.​



LORELEİ TARON'DEN AİLESİNE VEDA
Anne ve babasını görmek için 'ye giden Falcao'nun eşi Lorelei Taron veda mesajı yayınladı. Taron, "Sizleri çok seviyorum ve çok özleyeceğim" ifadesini kullandı.

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