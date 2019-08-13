Kartal'da ilginç gelişmeler yaşanıyor... Sol kanat arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Konoplyanka ile birlikte adı geçen Elyounoussi'nin yaptığı paylaşım büyük heyecana neden oldu.
DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI YAPTI
Southampton forması giyen Norveçli star sosyal medya hesabından bir doğum günü paylaşımı yaptı. Bunu gören bir Beşiktaşlı taraftar, "Come to Beşiktaş" yazarak bu paylaşıma cevap verdi.
BÜYÜK BİR HEYECAN UYANDIRDI
Beşiktaşlı taraftarın bu cevabını gören Elyounoussi taraftara sürpriz bir şekilde siyah beyaz simgelerle olumlu bir paylaşımla cevap verdi. Bu cevap Beşiktaşlı taraftarlarda heyecan uyandırdı.
SÖYLENTİLER DAHA DA GÜÇLENDİ
Taraftarlar Norveçli starın Instagram sayfasına akın etti. Bu gelişme "Elyounoussi Beşiktaş'a mı geliyor" söylentilerini de güçlendirdi. Yönetim bu oyuncuyu kiralamak için uğraş veriyor.
DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI YAPTI
Southampton forması giyen Norveçli star sosyal medya hesabından bir doğum günü paylaşımı yaptı. Bunu gören bir Beşiktaşlı taraftar, "Come to Beşiktaş" yazarak bu paylaşıma cevap verdi.
BÜYÜK BİR HEYECAN UYANDIRDI
Beşiktaşlı taraftarın bu cevabını gören Elyounoussi taraftara sürpriz bir şekilde siyah beyaz simgelerle olumlu bir paylaşımla cevap verdi. Bu cevap Beşiktaşlı taraftarlarda heyecan uyandırdı.
SÖYLENTİLER DAHA DA GÜÇLENDİ
Taraftarlar Norveçli starın Instagram sayfasına akın etti. Bu gelişme "Elyounoussi Beşiktaş'a mı geliyor" söylentilerini de güçlendirdi. Yönetim bu oyuncuyu kiralamak için uğraş veriyor.
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