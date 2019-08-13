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'ta heyecanı! Elyounoussi'nin paylaşımı taraftarı ayağa kaldırdı

’nin paylaşımına bir lı taraftar “Come to Beşiktaş”yazdı. yıldız bu çağrıya siyah beyaz simgelerle olumlu bir paylaşımla cevap verdi. 'ın listesinde yer alan Norveçli oyuncunun bu hareketi çok büyük heyecana yol açtı. Bu gelişme "Elyounoussi Beşiktaş'a geliyor"söylentilerini güçlendirdi.

Elyounoussi heyecanı
Kartal'da ilginç gelişmeler yaşanıyor... Sol kanat arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Konoplyanka ile birlikte adı geçen Elyounoussi'nin yaptığı paylaşım büyük heyecana neden oldu.



DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI YAPTI
Southampton forması giyen Norveçli star sosyal medya hesabından bir doğum günü paylaşımı yaptı. Bunu gören bir lı taraftar, "Come to Beşiktaş" yazarak bu paylaşıma cevap verdi.

BÜYÜK BİR HEYECAN UYANDIRDI
Beşiktaşlı taraftarın bu cevabını gören Elyounoussi taraftara sürpriz bir şekilde siyah beyaz simgelerle olumlu bir paylaşımla cevap verdi. Bu cevap Beşiktaşlı taraftarlarda heyecan uyandırdı.



SÖYLENTİLER DAHA DA GÜÇLENDİ
Taraftarlar starın Instagram sayfasına akın etti. Bu gelişme "Elyounoussi Beşiktaş'a mı geliyor" söylentilerini de güçlendirdi. Yönetim bu oyuncuyu kiralamak için uğraş veriyor.

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