Bugünkü
Takvim

Başakşehir’in zorlu sınavı

Turuncu-Lacivertliler evinde 1-0 yenildiği Olympiakos ile Pire’de karşılaşacak. Maç 21.30’da başlayacak.

Başakşehir’in zorlu sınavı
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bugün deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kaybeden Turuncu-Lacivertliler'in zorlu sınavı Karaiskakis Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak. TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak maçı, İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Bobby Madden yönetecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBaşakşehir’in zorlu sınavı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri