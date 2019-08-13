Başakşehir’in zorlu sınavı Turuncu-Lacivertliler evinde 1-0 yenildiği Olympiakos ile Pire’de karşılaşacak. Maç 21.30’da başlayacak.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bugün deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kaybeden Turuncu-Lacivertliler'in zorlu sınavı Karaiskakis Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak. TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak maçı, İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Bobby Madden yönetecek.