Başakşehir’in zorlu sınavı

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bugün deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kaybeden Turuncu-Lacivertliler'in zorlu sınavı Karaiskakis Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak. TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak maçı, İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Bobby Madden yönetecek.
- Spor
- 13.08.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.