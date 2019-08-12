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’ya Rennes kancası

’ın tecrübeli stoperi ’yı isteyen Rennes teklif yapmaya hazırlanıyor. kulübünün 6 milyon ’luk bir bonservis bedeli önereceği öne sürüldü.

Vida’ya Rennes kancası
Kartal'ın tecrübeli stoperi Vida için yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Fransız kulüplerinden Rennes'in Hırvat futbolcu için Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi. Rennes Teknik Direktörü Julien Stephane'nin Vida'yı çok istediği ve yönetime rapor sunduğu ortaya çıktı.

KARTAL BEKLEMEDE
Takımda oynayan Jeremy Gelin'in performansından memnun olmayan tecrübeli hocanın Vida'yı takımda görmeyi çok istediği ve yönetimle yaptığı görüşmede bu düşüncesini açıkladığı iddialar arasında. Fransız kulübünün 6 milyon Euro'luk bir bonservis bedeliyle bu oyuncuyu almak istediği öne sürüldü. Yönetimin gelişmelerden haberdar olduğu ancak resmi bir teklif gelmeden bu konuyu gündeme getirmediği gelen bilgiler arasında.

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