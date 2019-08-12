Milli jimnastikçi Tutya Yılmaz (20), jimnastiğe 4 yaşındayken başladı. Brezilya'da düzenlenen Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda yarışarak, Türk jimnastik tarihinde olimpiyata katılmaya hak kazanan en genç jimnastikçi unvanını aldı. Ülkemize sayısız başarılar kazandırarak göğsümüzü kabarttı.
16 yıldır birçok uluslararası turnuvaya katılan başarılı sporcu, bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Bazıları, Milli sporcunun kaslı vücudu hakkında kötü yorumlar yaptı. Yılmaz ise eleştirilere karşı isyan bayrağını açtı.
Yılmaz, "Senin 'Kas yığını' dediğin şey benim 16 yıllık emeğim, gözyaşım, döktüğüm ter, harcadığım emek, kaçırdığım mezuniyetim ve yazamadığım bir dünya şey... Senin 'Kas yığını' diyerek küçümsemeye çalıştığın şey, benim başarı hikayem" ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcıları ise "Sen bizim gururumuzsun" diyerek başarılı sporcuya destek çıktı.
16 yıldır birçok uluslararası turnuvaya katılan başarılı sporcu, bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Bazıları, Milli sporcunun kaslı vücudu hakkında kötü yorumlar yaptı. Yılmaz ise eleştirilere karşı isyan bayrağını açtı.
Yılmaz, "Senin 'Kas yığını' dediğin şey benim 16 yıllık emeğim, gözyaşım, döktüğüm ter, harcadığım emek, kaçırdığım mezuniyetim ve yazamadığım bir dünya şey... Senin 'Kas yığını' diyerek küçümsemeye çalıştığın şey, benim başarı hikayem" ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcıları ise "Sen bizim gururumuzsun" diyerek başarılı sporcuya destek çıktı.
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