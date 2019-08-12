Pedro Rebocho İstanbul’da

Kartal yeni transferine dün gece kavuştu. Siyah-Beyazlılar'ın Fransa'nın Guingamp takımından transfer ettiği sol bek oyuncusu dün İstanbul'a ayak bastı.
CANER İLE FORMA SAVAŞI
24 yaşındaki Portekizli futbolcunun bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Bilindiği gibi Siyah-Beyazlılar sol kanat oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralamıştı... Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon 43 karşılaşmada forma giymiş ve 12 asistle dikkatleri çekmişti... Rebocho, yeni sezonda Caner Erkin ile forma savaşı verecek.
CANER İLE FORMA SAVAŞI
24 yaşındaki Portekizli futbolcunun bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Bilindiği gibi Siyah-Beyazlılar sol kanat oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralamıştı... Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon 43 karşılaşmada forma giymiş ve 12 asistle dikkatleri çekmişti... Rebocho, yeni sezonda Caner Erkin ile forma savaşı verecek.
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