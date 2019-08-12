Mbaye Diagne çıkmazı!

Galatasaray taraftarı, Radamel Falcao'nun yolunu gözlerken Mbaye Diagne'nin ise satılmamasından dolayı rahatsız...



ÇİLEDEN ÇIKARDI

Senegalli golcünün henüz bir takımla anlaşmaması Sarı-Kırmızılı yönetimi de bir hayli huzursuz ediyor... Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen tecrübeli oyuncunun sürekli sosyal medyadan ima dolu mesajlar göndermesi yönetimi çileden çıkardı.