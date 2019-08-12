Mbaye Diagne çıkmazı!

Galatasaray taraftarı, Radamel Falcao'nun yolunu gözlerken Mbaye Diagne'nin ise satılmamasından dolayı rahatsız...
ÇİLEDEN ÇIKARDI
Senegalli golcünün henüz bir takımla anlaşmaması Sarı-Kırmızılı yönetimi de bir hayli huzursuz ediyor... Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen tecrübeli oyuncunun sürekli sosyal medyadan ima dolu mesajlar göndermesi yönetimi çileden çıkardı.
ÇİLEDEN ÇIKARDI
Senegalli golcünün henüz bir takımla anlaşmaması Sarı-Kırmızılı yönetimi de bir hayli huzursuz ediyor... Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen tecrübeli oyuncunun sürekli sosyal medyadan ima dolu mesajlar göndermesi yönetimi çileden çıkardı.
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