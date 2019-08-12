Bugünkü
Takvim

’a Avcı’dan terapi

’nın Güven’e psikolojik destek verdiği öne sürüldü.

Güven Yalçın’a Avcı’dan terapi
Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle Sivasspor maçında oynamayacak olması üzerine Abdullah Avcı'nın Güven Yalçın'la bir görüşme yaptığı öğrenildi. Hazırlık maçlarında bekleneni veremeyen genç oyuncuyla konuşan Avcı'nın, "Sana güvenim tam. Aldığın sorumluluğun karşılığını vereceğine inanıyorum" dediği gelen bilgiler arasında.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGüven Yalçın’a Avcı’dan terapi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri