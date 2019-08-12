Güven Yalçın’a Avcı’dan terapi

Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle Sivasspor maçında oynamayacak olması üzerine Abdullah Avcı'nın Güven Yalçın'la bir görüşme yaptığı öğrenildi. Hazırlık maçlarında bekleneni veremeyen genç oyuncuyla konuşan Avcı'nın, "Sana güvenim tam. Aldığın sorumluluğun karşılığını vereceğine inanıyorum" dediği gelen bilgiler arasında.