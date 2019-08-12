transferindemutlu sonabir adım uzaklıktaolanön libero takviyesiiçin de temaslarınısürdürüyor.'nun'yasatışı sonrasıbirçok görüşengeçen ancak anlaşmasağlayamayanşimdi de rotasını'ya çevirdi.formasını giyeniçin pazarlıklara devam edenkiralama bedelini indirmeye çalışıyor. Yönetim,'den iki isimle daha temasta.isimlerden ilki'de oynayan...yıldızın kiralanması için teklif yapılacak. Maia'luk bonservis bedeliyle kulüp tarihine geçmişti.'ta oynayan'yi de listesine aldı. Geçen sezonki başarılı performansıyla dikkatleri çekenyıldız için de kiralama teklif yapılacak.