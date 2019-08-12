Durmisi Fener’den haber bekliyor!

Transferde hareketli günler yaşayan Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler Lazio'nun Damimarkalı sol beki Rıza Durmisi için hem İtalyan kulübüyle he de oyuncunun kendisiyle kiralık olarak el sıkıştı.
KOLAROV İÇİN EN KRİTİK HAFTA
Bu hafta içinde Aleksander Kolarov transferini bitirmeye çalışacak olan Fenerbahçeli kurmaylar, Sırp sol beki almayı başaramazsa Rıza Durmisi'yi imza için İstanbul'a çağıracak.
KOLAROV İÇİN EN KRİTİK HAFTA
Bu hafta içinde Aleksander Kolarov transferini bitirmeye çalışacak olan Fenerbahçeli kurmaylar, Sırp sol beki almayı başaramazsa Rıza Durmisi'yi imza için İstanbul'a çağıracak.
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