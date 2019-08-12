Durmisi Fener’den haber bekliyor! Fenerbahçe hem Lazio hem de sol bek Durmusi ile el sıkıştı. Kolarov transferi olumsuz sonuçlanırsa Danimarkalı stoper imza için gelecek.

Transferde hareketli günler yaşayan Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler Lazio'nun Damimarkalı sol beki Rıza Durmisi için hem İtalyan kulübüyle he de oyuncunun kendisiyle kiralık olarak el sıkıştı.



KOLAROV İÇİN EN KRİTİK HAFTA

Bu hafta içinde Aleksander Kolarov transferini bitirmeye çalışacak olan Fenerbahçeli kurmaylar, Sırp sol beki almayı başaramazsa Rıza Durmisi'yi imza için İstanbul'a çağıracak. TÜM MANŞETLER