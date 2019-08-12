Bugünkü
Takvim

Durmisi Fener’den haber bekliyor!

Fenerbahçe hem Lazio hem de sol bek Durmusi ile el sıkıştı. Kolarov transferi olumsuz sonuçlanırsa Danimarkalı stoper imza için gelecek.

Durmisi Fener’den haber bekliyor!
Transferde hareketli günler yaşayan Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler Lazio'nun Damimarkalı sol beki Rıza Durmisi için hem İtalyan kulübüyle he de oyuncunun kendisiyle kiralık olarak el sıkıştı.

KOLAROV İÇİN EN KRİTİK HAFTA
Bu hafta içinde Aleksander Kolarov transferini bitirmeye çalışacak olan Fenerbahçeli kurmaylar, Sırp sol beki almayı başaramazsa Rıza Durmisi'yi imza için İstanbul'a çağıracak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriDurmisi Fener’den haber bekliyor!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri