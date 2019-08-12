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Sarı-Kırmızılılar, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Fiornetina karşısında kötü sinyaller verdi. ’un tek golünü genç yıldız Emre Mo kraydetti

Cimbom darmadağın
G.Saray'dan kötü prova. Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Fiorentina ile Floransa'da yaptığı hazırlık maçını 4-1 kaybetti.

SAVUNMA SOS VERDİ
Cimbom maç boyunca rakibine birçok pozisyon verdi. Takım savunmasında ve defanstaki büyük hatalar Denizlispor maçı öncesi Fatih Terim'i de düşündürdü. Aslan maça Muslera, Linnes, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Donk, Seri, Belhanda, Feghouli, Jimmy Durmaz ve Diagne 11'i ile başladı. 'nın gollerini 42. dakikada Boateng, 45+3'te Sottil, 61'de Benassi ve 83'te Simeone attı. G.Saray'ın tek sayısı oyuna ikinci yarıda dahil olan Emre Mor'dan geldi.



SEVGİ SELİ
G.Saray Fatih Terim'e maç boyunca Fiorentina taraftarı alkışlarla destek verdi.



TERİM'E 1 NUMARALI FORMA HEDİYE EDİLDİ
Galatasaray'da 'e daha önce hocalığını yaptığı Fiorentina tarafından 1 numaralı forma hediye edildi.

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