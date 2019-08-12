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140 milyonluk tarihi imza! Falcao için serveti gözden çıkardı

, Kolombiyalı yıldız 'ya yıllık 5.5 milyon verecek... 6 milyon Euro bonus maddesi olacak... Falcao, 3 yılda 140 milyon TL kazanacak...



G.Saray Süper Lig tarihinin en büyük imzası için geri sayıma geçti. Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao ile el sıkışan Galatasaray kasasından hatrı sayılır bir parayı da çıkarmış olacak... Cimbom, Falcao'ya yıllık 5.5 milyon Euro garanti ücret ödeyecek.

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