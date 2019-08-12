G.Saray Süper Lig tarihinin en büyük imzası için geri sayıma geçti. Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao ile el sıkışan Galatasaray kasasından hatrı sayılır bir parayı da çıkarmış olacak... Cimbom, Falcao'ya yıllık 5.5 milyon Euro garanti ücret ödeyecek.
- Spor
- 12.08.2019
- Gazete
140 milyonluk tarihi imza! Galatasaray Falcao için serveti gözden çıkardı
Galatasaray, Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'ya yıllık 5.5 milyon Euro verecek... 6 milyon Euro bonus maddesi olacak... Falcao, 3 yılda 140 milyon TL kazanacak...
G.Saray Süper Lig tarihinin en büyük imzası için geri sayıma geçti. Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao ile el sıkışan Galatasaray kasasından hatrı sayılır bir parayı da çıkarmış olacak... Cimbom, Falcao'ya yıllık 5.5 milyon Euro garanti ücret ödeyecek.
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