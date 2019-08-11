Zanka resmen Fenerbahçe’de

Fenerbahçe transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a getirdiği Danimarkalı futbolcu Zanka'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Zanka ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
ZAFERLER DİLİYORUZ
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Zanka ve kulübü Huddersfield Town ile anlaşmaya varmıştır. 3+1 yıllık anlaşmaya imza atan 1990 doğumlu oyuncuya Fenerbahçe'ye hoşgeldin diyor, Çubuklu ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.
ZAFERLER DİLİYORUZ
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Zanka ve kulübü Huddersfield Town ile anlaşmaya varmıştır. 3+1 yıllık anlaşmaya imza atan 1990 doğumlu oyuncuya Fenerbahçe'ye hoşgeldin diyor, Çubuklu ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.
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