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Zanka resmen ’de

’a getirdiği Zanka’yı kadrosuna kattığını açıkladı. 29 yaşındaki Danimarkalı stoperle 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Zanka resmen Fenerbahçe’de
Fenerbahçe görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a getirdiği Danimarkalı futbolcu Zanka'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Zanka ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

ZAFERLER DİLİYORUZ
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Zanka ve kulübü Huddersfield Town ile anlaşmaya varmıştır. 3+1 yıllık anlaşmaya imza atan 1990 doğumlu oyuncuya Fenerbahçe'ye hoşgeldin diyor, Çubuklu ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

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