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’den hodri meydan

Falcao’nun ile anlaşması sonrası hesabından yaptığı paylaşım ile rekabete hazır olduğu ima etti. Taraftar ona sert çıktı.

Diagne’den hodri meydan
Galatasaray'da belirsizliği devam ederken dünkü paylaşımı taraftarları çileden çıkarttı. Senegalli yıldız, Abdurrahim Albayrak ve Falcao'nun birlikte görüntü vermesinden sonra instagram hesabından paylaşımda bulundu. Sarı-Kırmızılılar'dan ayrılmama konusunda direten Senegalli yıldız, hesabından yaptığı paylaşımla rekabete hazır olduğunun sinyalini verdi. Diagne, "Süper Lig'in gol kralı Mbaye Diagne" yazılı bir fotoğraf paylaştı. Galatasaray taraftarı bu paylaşıma çok büyük tepki gösterdi.

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