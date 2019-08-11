Diagne’den hodri meydan

Galatasaray'da Mbaye Diagne belirsizliği devam ederken dünkü paylaşımı taraftarları çileden çıkarttı. Senegalli yıldız, Abdurrahim Albayrak ve Falcao'nun birlikte görüntü vermesinden sonra instagram hesabından paylaşımda bulundu. Sarı-Kırmızılılar'dan ayrılmama konusunda direten Senegalli yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla rekabete hazır olduğunun sinyalini verdi. Diagne, "Süper Lig'in gol kralı Mbaye Diagne" yazılı bir fotoğraf paylaştı. Galatasaray taraftarı bu paylaşıma çok büyük tepki gösterdi.
- Spor
- 11.08.2019
- Gazete
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