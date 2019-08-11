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İki günde 50 bin turist 100 milyon dolar

’taki - finali ekonomiye büyük katkı sağlayacak. Beklenen gelir 100 milyon dolar...

İki günde 50 bin turist 100 milyon dolar
Çarşamba gecesi Vodafone Park'ta iki İngiliz temsilcisi Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa finali ülke ekonomisine büyük bir katkıda bulunacak. İstanbul'a gelecek 50 bin taraftarın bilet, konaklama ve diğer harcalamaları ile birlikte yaklaşık 100 milyon doları Türk ekonomisine bırakması bekleniyor.

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