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  • Son Güncelleme: 11.08.2019 21:54

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , hazırlık maçında deplasmanda İtalyan ekibi ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

CANLI | Fiorentina - Galatasaray

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , hazırlık maçında deplasmanda İtalyan ekibi ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi 'in ilk 11'i belli oldu.



İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Donk, Seri, , Jimmy, Feghouli, Diagne

FİORENTİNA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Fiorentina - Galatasaray maçı Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.

Sarı-kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında daha önce oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ile 2 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda Panathinaikos ve Bordeaux'yu mağlup eden Galatasaray, Leipzig ile Augsburg'a ise yenildi.

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