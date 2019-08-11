CANLI | Fiorentina - Galatasaray

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında deplasmanda İtalyan ekibi Fiorentina ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi Fatih Terim'in ilk 11'i belli oldu.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Donk, Seri, Belhanda, Jimmy, Feghouli, Diagne
FİORENTİNA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Fiorentina - Galatasaray maçı Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.
Sarı-kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında daha önce oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ile 2 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda Panathinaikos ve Bordeaux'yu mağlup eden Galatasaray, Leipzig ile Augsburg'a ise yenildi.
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