Bugünkü
Takvim

Alemin kralı geliyor! Falcao ile Albayrak poz verdi, yılın i bitti...

Sarı-Kırmızılılar, son yılların en büyük bombasını patlattı... 2. Başkan , ile fotoğraf paylaştı... 'ın Kolombiyalı golcünün transferini yarın KAP'a bildirmesi bekleniyor... Taraftar, Falcao için 'da 'Kral' bir karşılama yapacak.

G.Saray son yılların en büyük bombasını patlattı. Falcao için dün önemli bir gelişme yaşandı. Monaco'da bulunan Abdurrahim Albayrak, Kolombiyalı yıldız ile fotoğraf çektirdi. Bu foto, transferin bittiğinin habercisi oldu.

HEYECAN ARTTI
Ahmet Bulut ile Monaco'da bulunan Albayrak, transferi dün sonuçlandırdı ve taraftar bayram yaptı. Transfer yarın açıklanacak.



FALCAO İÇİN COŞKULU KARŞILAMA
Albayrak, ​Ahmet Bulut ve Radamel Falcao'nun yarın özel uçakla 'a gelmesi bekleniyor. Aslan kralı, İstanbul'da binlerce taraftar karşılayacak.

KONYA'YA KARŞI SAHADA
G.Saray'a imza atacak olan 33 yaşındaki golcü yarın resmi sözleşmeyi imzalayacak. Yıldız oyuncunun 2. haftadaki Konyaspor maçında oynaması bekleniyor.



AVRUPA'DA 48 GOLÜ VAR
Falcao, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve 'da toplamda 48 gol kaydetti.

SOSYAL MEDYA YIKILDI
ile Falcao'nun fotoğrafı ortaya çıktıktan sonra sosyal medya yıkıldı.




Twitter:

Kapıları sonuna kadar açın Aslan ve Kral geliyor!

Geliyor iki gözümün çiceği... Şimdi onlar düşünsün...

Falcao ile Albayrak'ın fotoğrafı Rönesans tablosu gibi...

Gelmek isteyeni değil, almak istediğimizi alırız...

Artık kimse emniyette değil... Kral herkese yargı dağıtacak...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriAlemin kralı geliyor! Falcao ile Albayrak poz verdi, yılın transferi bitti...
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri