G.Saray son yılların en büyük transfer bombasını patlattı. Falcao için dün önemli bir gelişme yaşandı. Monaco'da bulunan Abdurrahim Albayrak, Kolombiyalı yıldız ile fotoğraf çektirdi. Bu foto, transferin bittiğinin habercisi oldu.
HEYECAN ARTTI
Ahmet Bulut ile Monaco'da bulunan Albayrak, transferi dün sonuçlandırdı ve taraftar bayram yaptı. Transfer yarın açıklanacak.
FALCAO İÇİN COŞKULU KARŞILAMA
Albayrak, Ahmet Bulut ve Radamel Falcao'nun yarın özel uçakla İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Aslan kralı, İstanbul'da binlerce taraftar karşılayacak.
KONYA'YA KARŞI SAHADA
G.Saray'a imza atacak olan 33 yaşındaki golcü yarın resmi sözleşmeyi imzalayacak. Yıldız oyuncunun 2. haftadaki Konyaspor maçında oynaması bekleniyor.
AVRUPA'DA 48 GOLÜ VAR
Falcao, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa'da toplamda 48 gol kaydetti.
SOSYAL MEDYA YIKILDI
Abdurrahim Albayrak ile Falcao'nun fotoğrafı ortaya çıktıktan sonra sosyal medya yıkıldı.
Twitter:
Kapıları sonuna kadar açın Aslan ve Kral geliyor!
Geliyor iki gözümün çiceği... Şimdi onlar düşünsün...
Falcao ile Albayrak'ın fotoğrafı Rönesans tablosu gibi...
Gelmek isteyeni değil, almak istediğimizi alırız...
Artık kimse emniyette değil... Kral herkese yargı dağıtacak...
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