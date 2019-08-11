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Abdülkadir’den Yusuf'a mesaj

, ’nın ayrılığı sonrasında sosyal medya hesabından “Azalıyoruz” mesajı paylaştı.

Abdülkadir’den Yusuf'a mesaj
Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür dün idmandan önce yaptığı paylaşımla duygusal anlar yaşattı. Genç yıldız, Yusuf Yazıcı'nın ayrılışının kendilerini çok üzdüğünü belirterek paylaştığı fotoğrafın altına, "Bu kadar kaldık yavaş yavaş azalıyoruz" notunu düştü.

MURAT CEM DE GİTTİ
Trabzonspor'da genç oyuncular , Abdülkadir Parmak, Uğurcan Çakır, Murat Cem Akpınar, Hüseyin Türkmen ve Yusuf Yazıcı'nın yakın dostluğu vardı... Bordo-Mavililer'de son olarak Murat Cem Akpınar, Trabzon Hekimoğlu takımına transfer oldu.




Altyapıdan yetişen , ve Abdülkadir Ömür birlikte poz verdi.

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