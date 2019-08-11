Abdülkadir’den Yusuf'a mesaj

Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür dün idmandan önce yaptığı paylaşımla duygusal anlar yaşattı. Genç yıldız, Yusuf Yazıcı'nın ayrılışının kendilerini çok üzdüğünü belirterek paylaştığı fotoğrafın altına, "Bu kadar kaldık yavaş yavaş azalıyoruz" notunu düştü.
MURAT CEM DE GİTTİ
Trabzonspor'da genç oyuncular Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Uğurcan Çakır, Murat Cem Akpınar, Hüseyin Türkmen ve Yusuf Yazıcı'nın yakın dostluğu vardı... Bordo-Mavililer'de son olarak Murat Cem Akpınar, Trabzon Hekimoğlu takımına transfer oldu.
Altyapıdan yetişen Abdülkadir Parmak, Hüseyin ve Abdülkadir Ömür birlikte poz verdi.
MURAT CEM DE GİTTİ
Trabzonspor'da genç oyuncular Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Uğurcan Çakır, Murat Cem Akpınar, Hüseyin Türkmen ve Yusuf Yazıcı'nın yakın dostluğu vardı... Bordo-Mavililer'de son olarak Murat Cem Akpınar, Trabzon Hekimoğlu takımına transfer oldu.
Altyapıdan yetişen Abdülkadir Parmak, Hüseyin ve Abdülkadir Ömür birlikte poz verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.