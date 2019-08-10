FENERBAHÇE'NİN Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Kosovalı golcü futbolcu Vedat Muric, kulüp dergisinin ağustos sayısına açıklamalarda bulundu.
LAZETİC, REVİVO, RAPAIC VARDI
Annesi sayesinde futbola başladığını, dedesinden dolayı da Fenerbahçeli olduğunu söyleyen Vedat Muric, "Dedem, eski başkanlarımızdan Ali Şen Kosovalı olduğu için Fenerbahçe'yi tutuyorum demişti bana. Ertesi gün de Fenerbahçe'nin maçı vardı. Dedem, 'Hadi maç izlemeye gidelim' dedi ve gittik. Hangi maçtı tam hatırlamıyorum ama Lazetiç, Rapajic, Revivo'lu kadroydu" dedi. Muric, "Çok büyük bir camiaya geldim. Burada büyük başarılar ve kupalar kazanmak istiyorum" ifadelerini de kullandı.
SIRPLAR EVİMİZE BASKIN YAPTI
MURIC "Savaş dönreminde Sırplar evimize geldi. 'Çıkın' dediler. Bize iyileri denk geldi, öldürmediler" dedi.
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