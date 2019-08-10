Terim, Feghouli ve Belhanda’yı övdü

FLORANSA'da açıklamalarda bulunan Fatih Terim'den Feghouli ve Belhanda'ya övgü geldi. Tecrübeli hoca, "Beni çok mutlu eden ve Galatasaraylılar'ın da mutlu olmasını istediğim bir şey var. Ben Feghouli'ye 9'una kadar izin verdim, ayın 1'inde geldi. Belhanda 'Hocam acaba bana biraz fazla izin verir mi?' demiş. Ne zaman isterse o zaman gelsin dedim, 5 gün önce geldi" diye konuştu.