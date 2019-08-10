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  • Son Güncelleme: 10.08.2019 16:00

Son dakika haberi: lıların beklediği o fotoğraf! ve ...

İkinci Başkanı , transferini tamamlamak için Fransa'ya gitmişti. Sarı-kırmızılılara müjdeli haber bir fotoğrafla geldi. İşte o görüntü...

G.Saraylıları heyecanlandıran kare! Falcao ve...

Yeni sezon için forvet arayışlarını sürdüren , uzun süredir uğraştığı transferinde mutlu sona çok yakın.

Geçtiğimiz günlerde Falcao transfer için yetki verilen menajer Ahmet Bulut ile birlikte Fransa'ya giden Galatasaray İkinci Başkanı , Kolombiyalı yıldız ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası fotoğraf çekilen ikilinin verdiği samimi poz, transferin bittiği şeklinde yorumlandı.

"GALATASARAY'DA OYNAMAK HEYECAN VERİCİ OLUR"

Yeni sezonda Galatasaray forması giymesi beklenen Radamel Falcao, geleceğiyle ilgili Kolombiya basınına verdiği röportajda "Kariyerimin bu aşamasında Galatasaray'da oynamak heyecan verici olur. Türkiye'de futbol ilginç bir şekilde yaşanıyor. Durumu analiz ediyorum. Umarım mümkün olan en kısa sürede transfer çözülür. Futbol, Türkiye ve Arjantin gibi ülkelerde özel bir şekilde yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

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