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yönetimi 'la masaya oturdu

33 yaşındaki yıldız, hem stoper hem de ön libero bölgesinde oynayabildiği için G.Saray’ın hocası , i istiyor. 'dan da teklifler alan 'ın G.Saray'a 'Evet' demesi an meselesi... Görüşmeler tüm hızıyla sürüyor...

Mehmet Topal Aslan oluyor

G.SARAY çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor... Sarı-Kırmızılılar takıma 'Joker' bir yıldız daha kazandırma peşinde... F.Bahçe ile olan sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Mehmet Topal'ın ile görüşme halinde olduğu ve Florya'ya dönmek üzere olduğu bildirildi.

FATİH TERİM SICAK BAKIYOR
FATİH Terim'in de Mehmet Topal ismine çok sıcak baktığı biliniyor... Tecrübeli teknik adam hem stoper hem de ön libero bölgesinde oynayan Topal'dan faydalanmak istiyor.

MENAJERİ İLE GÖRÜŞÜYORLAR
G.SARAY Yönetimi'nin bu transferi bitirmek istediği ve şu anda 'ın menajeri Batur Altıparmak ile masada olduğu öğrenildi. Cimbom bonservis ücreti ödemeyeceği için rahat...

CELTA DA HAZIR KITA BEKLİYOR
TOPAL'A 'dan da tekliflerin olduğu biliniyor... Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta'nın da tecrübeli oyuncu için hazır kıta beklediği öğrenildi. Topal yurt içinde kalmak istiyor.

ONUR ÖZKAN - TAKVİM

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