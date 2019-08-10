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Falcao için görüştüğü ’dan ’i de istedi

Ön libero transferinde sürpriz bir hamle yapan geçne sezon St.Etienne’de kiralık oynayan Faslı yıldıza talip oldu. Sarı-Kırmızılı yönetim, 23 yaşındaki Bennasser’i ’dan kiralık olarak almaya çalışıyor.

Bir taşla iki kuş

DÜN Radamel Falcao transferini bitirmek için Fransa'ya giden Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak bir taşla iki kuş vurabilir... Albayrak'ın Monaco formasını giyen Faslı ön libero Youssef Bennasser'in transferi için de pazarlıkta bulunacağı öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim'in 23 yaşındaki futbolcuya onay verdiği, Monaco'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacağı ifade edildi. Geçen sezon kiralık olarak St.Etienne formasını giyen Youssef Bennasser 31 maçta oynadı ve 2 asist yaptı. Mücadeleci futbolunun yanı sıra tekniği ile de dikkatleri çeken yıldız futbolcunun 2 yıl daha sözleşmesi var.

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