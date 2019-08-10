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performansıyla tam not aldı

’un Norveçli golcüsü kapalı kutuydu... Ancak maçındaki performansıyla tam not aldı... Eleştirilere sahada futboluyla cevap verdi.

Sörloth değil Sörlord

TRABZON'UN yeni transferi Alexander Sörloth, maçındaki performansıyla tam not aldı. Norveçli forvet sınıfı geçti...

ÖNYARGILI DAVRANDILAR
SPARTA Prag maçından önce taraftarların sosyal medyadan eleştirdiği Sörloth, Prag'da 45 dakikada yaptıklarıyla, Bordo- Mavili camiayı sevindirdi.

MÜTHİŞ BİR GÜÇ KATACAK
UZUN boyuna rağmen hızlı driblingleri ile dikkat çeken Sörloth, Ekuban'la müthiş ikili oldu. Prag'a gol atan solak yıldız takıma büyük güç katacak.

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