TRABZON'UN yeni transferi Alexander Sörloth, Sparta Prag maçındaki performansıyla tam not aldı. Norveçli forvet sınıfı geçti...
ÖNYARGILI DAVRANDILAR
SPARTA Prag maçından önce taraftarların sosyal medyadan eleştirdiği Sörloth, Prag'da 45 dakikada yaptıklarıyla, Bordo- Mavili camiayı sevindirdi.
MÜTHİŞ BİR GÜÇ KATACAK
UZUN boyuna rağmen hızlı driblingleri ile dikkat çeken Sörloth, Ekuban'la müthiş ikili oldu. Prag'a gol atan solak yıldız takıma büyük güç katacak.
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