BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı tesislerde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tecrübeli teknik adam, sakat oyuncular ve transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Avcı zannedildiği kadar fazla sayıda sakatlarının olmadığını da ifade etti.

GÜZEL GERİ DÖNÜŞLER VAR

AVCI şöyle devam etti: Taraftarımızdan güzel geri dönüşler alıyorum. Onların ne istediğini biliyorum. Ben de onlardan zaman değil destek istiyorum. Bu takımın desteğe ihtiyacı var.

SAKATLARIMIZ GERİ DÖNÜYOR

BURAK muhtemelen milli aradan sonra bizimle olacak. Burak sakatlanması yine o bölgeye transfer yapacaktık. Ljaic ve Dorukhan pazartesi takımla birlikte olacak. Karius ise 15 gün sonra bizimle.

İLK İSTEDİĞİM SOL STOPER OLDU

İLK isteğim sol ayaklı bir stoperdi. Ruiz'i kadromuza kattık. Quaresma'ya da şans vermeye devam edeceğim. Yeni sisteme uyum sağlamak için çaba sarfetti ve olumlu adımlar atıyor.