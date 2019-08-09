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Zanka geldi yolda! Kolarov her an 'a bildirilebilir...

Müjde dün sabaha karşı geldi... Danimarkalı stoper Zanka günün ilk ışıklarıyla birlikte ’a ayak bastı... Zanka'nın gelişiyle gözler 'a çevrildi. Sırp sol bek her an 'a bildirilebilir...


F.Bahçe'nin bir süredir için görüştüğü Danimarkalı stoper Zanka İstanbul'da... 04.30'da İstanbul'a iniş yapan Danimarkalı futbolcuyu Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile birlikte Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki karşıladı.



YILLIK 1.5 MİLYON EURO ÖDENECEK
Fenerbahçe'nin Huddersfield ile 2 milyon Euro'ya anlaştığı belirtilirken 29 yaşındaki stopere yıllık 1.5 milyon Euro verileceği öğrenildi. İmza ise 3 yıllık olacak.



ROMA'NIN DİRENCİ KIRILIYOR...
Zanka'nın İstanbul'a gelmesinin tüm gözler taraftarın dört gözle beklediği Kolarov'a çevrildi. Roma'nın bonservis bedeli olarak 2.5 milyon Euro'nun altına inmesinin an meselesi olduğu öğrenildi.



İMZA PARASINDAN VAZGEÇTİ
Kolarov için bonservis bedeli problemi ortaya çıkınca Sırp oyuncu geri adım atmış ve imza parasından vaçgeçmişti. Kolarov transferinin birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

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