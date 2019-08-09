

F.Bahçe'nin bir süredir transfer için görüştüğü Danimarkalı stoper Zanka İstanbul'da... 04.30'da İstanbul'a iniş yapan Danimarkalı futbolcuyu Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile birlikte Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki karşıladı.







YILLIK 1.5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Fenerbahçe'nin Huddersfield ile 2 milyon Euro'ya anlaştığı belirtilirken 29 yaşındaki stopere yıllık 1.5 milyon Euro verileceği öğrenildi. İmza ise 3 yıllık olacak.







ROMA'NIN DİRENCİ KIRILIYOR...

Zanka'nın İstanbul'a gelmesinin tüm gözler taraftarın dört gözle beklediği Kolarov'a çevrildi. Roma'nın bonservis bedeli olarak 2.5 milyon Euro'nun altına inmesinin an meselesi olduğu öğrenildi.







İMZA PARASINDAN VAZGEÇTİ

Kolarov için bonservis bedeli problemi ortaya çıkınca Sırp oyuncu geri adım atmış ve imza parasından vaçgeçmişti. Kolarov transferinin birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.