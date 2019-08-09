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Yeni kurallara dikkat

yeni sezona, yapılan birçok kural değişikliğiyle giriyo. rOyun kurallarını belirleyen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından getirilen yenilikler MHK’nin yaz seminerinde tek tek anlatıldı.

Yeni kurallara dikkat
İşte bu sezon değişen oyun kuralları:

1. Hakeme çarparsa oyun duracak: Top hakeme çarparsa oyun hakem atışıyla başlayacak. 1986'da hakeme çarpan top gol olmuştu. Bu kural 33 yıl sonra değişti.

2. Kale atışında ceza sahası sınırı kalktı: atışında artık ceza sahası dışına çıkmasını beklemeden oyuncular topla buluşabilecek.

3. Penaltıda kıpırdamak yasak: Kaleci atış öncesi hareketlenemeyecek, rakibin dikkatini bozacak hareketler yapamayacak.

4. En yakın yerden sahayı terketedecek: Oyuncu önceden 4. hakemin olduğu yerden oyundan çıkıyordu.

5. Hava atışında top son oynayana: Hakem atışı olmayacak.

6. Baraja girme devri bitti:. Atışı kullanan takım uyuncuları barajın 1 metre uzağında olacak.

7. Teknik direktöre sarı-kırmızı kart: Önceden uyarı ya da atılma vardı.

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