Yeni kurallara dikkat

İşte bu sezon değişen oyun kuralları:
1. Hakeme çarparsa oyun duracak: Top hakeme çarparsa oyun hakem atışıyla başlayacak. 1986'da hakeme çarpan top gol olmuştu. Bu kural 33 yıl sonra değişti.
2. Kale atışında ceza sahası sınırı kalktı: Kale atışında artık ceza sahası dışına çıkmasını beklemeden oyuncular topla buluşabilecek.
3. Penaltıda kıpırdamak yasak: Kaleci atış öncesi hareketlenemeyecek, rakibin dikkatini bozacak hareketler yapamayacak.
4. En yakın yerden sahayı terketedecek: Oyuncu önceden 4. hakemin olduğu yerden oyundan çıkıyordu.
5. Hava atışında top son oynayana: Hakem atışı olmayacak.
6. Baraja girme devri bitti:. Atışı kullanan takım uyuncuları barajın 1 metre uzağında olacak.
7. Teknik direktöre sarı-kırmızı kart: Önceden uyarı ya da atılma vardı.
1. Hakeme çarparsa oyun duracak: Top hakeme çarparsa oyun hakem atışıyla başlayacak. 1986'da hakeme çarpan top gol olmuştu. Bu kural 33 yıl sonra değişti.
2. Kale atışında ceza sahası sınırı kalktı: Kale atışında artık ceza sahası dışına çıkmasını beklemeden oyuncular topla buluşabilecek.
3. Penaltıda kıpırdamak yasak: Kaleci atış öncesi hareketlenemeyecek, rakibin dikkatini bozacak hareketler yapamayacak.
4. En yakın yerden sahayı terketedecek: Oyuncu önceden 4. hakemin olduğu yerden oyundan çıkıyordu.
5. Hava atışında top son oynayana: Hakem atışı olmayacak.
6. Baraja girme devri bitti:. Atışı kullanan takım uyuncuları barajın 1 metre uzağında olacak.
7. Teknik direktöre sarı-kırmızı kart: Önceden uyarı ya da atılma vardı.
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