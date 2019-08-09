Bugünkü
Takvim

Ganalı Raman Chibsah Gazişehir ’te

Ganalı Raman Chibsah Gazişehir Gaziantep’te
Gazişehir , 26 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Raman Chibsah'ı renklerine bağladı. 3 yıllık imza atan 26 yaşındaki orta saha geçtiğimiz sezon İtalya Serie A'da Frosinone takımıyla 32 karşılaşmaya çıktı, bir kez gol sevinci yaşadı. Kariyerinde toplam 219 resmi müsabakaya çıkan

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGanalı Raman Chibsah Gazişehir Gaziantep’te
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri