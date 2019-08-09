Ganalı Raman Chibsah Gazişehir Gaziantep’te

Gazişehir Gaziantep, 26 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Raman Chibsah'ı renklerine bağladı. 3 yıllık imza atan 26 yaşındaki orta saha geçtiğimiz sezon İtalya Serie A'da Frosinone takımıyla 32 karşılaşmaya çıktı, bir kez gol sevinci yaşadı. Kariyerinde toplam 219 resmi müsabakaya çıkan
- Spor
- 09.08.2019
- Gazete
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