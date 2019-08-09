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'dan çarpıcı açıklamalar: Hata yapın ama yanlış yapmayın

Başkanı hakemlere seslenerek, “da yazılanları asla okumayın, bakmayın... Hakem de hata yapabilir... Bizim derdimiz hata değil yanlışlardır. Hata yapın ama yanlış asla yapmayın” dedi...

Hata yapın ama yanlış yapmayın
Kulüpler Birliği ve Başkanı Fikret Orman dün çarpıcı açıklamalar yaptı. Orman, "Hakem kardeşlerimiz, sizler seçilmiş insanlarsınız. Zor bir iş yapıyorsunuz. Bundan evvelki çok kolay bir iş olsaydı hiçbirimiz burada olmazdık. Bu işin sorumlulukları var" diye konuştu.

KARARI SAHADA VERSİNLER!
Orman, "Adil yönetimi ifade ediyoruz. Gerçekten maça çıkmadan önce karşılaşmayı oynayıp sahaya çıkan bir hakem değil, kararı sahada veren hakem görmek istiyoruz" ifadesini kullandı.



ÜSTÜNÜZDE BASKI OLUŞACAK
Beşiktaş Başkanı, "ya bakmayın, okumayın etkilenmezsiniz. Bütün camialar sizin üstünüzde baskı oluşturacaktır. Hata yapın ama yanlış yapmayın" diye konuştu.



MARKA DEĞERİ İÇİN ÖNEMLİ
Kulüpler Birliği Başkanı, "Bizim derdimiz hata ile değil yanlışlardır. Türk marka değerini yukarı çeken hakemler istemekteyiz. Daha başarılı hakemler umut ediyoruz" dedi.

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