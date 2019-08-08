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: Hiç kolay olmadı!

’e imza atan , “’dan ayrılmak kolay olmadı” dedi...

Hiç kolay olmadı!
Trabzonspor'dan Fransız ekibi Lille'e olan için dün imza töreni düzenlendi. 22 yaşındaki oyuncu basın toplantısında, "Transferim biraz zordu. Trabzon'dan ayrılmak benim için kolay değildi. benim evimdi. Orada futbola başladım. Orası bir ailem ve yuvamdı" dedi. Genç yıldız, "Trabzonspor'un Lille ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı zaman ne yapıyodunuz?" sorusuna, "O maçta top toplayıcıydım" cevabını verdi.

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