Trabzonspor'dan Fransız ekibi Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı için dün imza töreni düzenlendi. 22 yaşındaki oyuncu basın toplantısında, "Transferim biraz zordu. Trabzon'dan ayrılmak benim için kolay değildi. Trabzon benim evimdi. Orada futbola başladım. Orası bir ailem ve yuvamdı" dedi. Genç yıldız, "Trabzonspor'un Lille ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı zaman ne yapıyodunuz?" sorusuna, "O maçta top toplayıcıydım" cevabını verdi.
- Spor
- 08.08.2019
- Gazete
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